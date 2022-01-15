البيوضي: لا بديل عن التظاهر لفرض إرادة الليبيين لأن حكومة الصفقة ستفترس ما تبقى من هذه البلاد

ليبيا قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إنه يشاع بأن الصفقة القادمة والتي من المفترض أنها ستجلب الرخاء والهناء والدستور ستستمر لأربع سنوات، بحكومة محاصصة نيابية.

البيوضي أضاف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن أبرز 6 مرشحين لقيادتها لديهم CV محترم في نهب المال العام، ولا يحتاج الأمر لأكثر من مراجعة تقارير ديوان المحاسبة.

وتابع”الانتخابات طبعا ليست في صالح الليبيين، لأنهم قُصَّرْ ولا يدركون مصلحتهم، وللأسف الأطراف التي تعمل على تمرير الصفقة تحتاج أن توضح للمواطن أنه لا يملك الفهم الكافي والإستيعاب الكبير لحجم المخاطر التي تهدده من الديمقراطية والدولة المدنية وأن عليه أن ينتظر الحل من طبقة سياسية دمرته وادخلته في العوز والفقر، وهذه الطبقة نفسها ستقدم له الحل المثالي”.

وأكد على أنه لا بديل عن التظاهر والإحتجاج لفرض إرادة الليبيين وإجراء الإنتخابات، لأن حكومة الصفقة ستفترس من تبقى من هذه البلاد.

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