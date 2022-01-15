وافية سيف النصر: ناقشت مع نورلاند سبل الدفع لإجراء الانتخابات خلال الـ6 أشهر القادمة

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، وافية سيف النصر، إنها ناقشت مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ومبعوثها الخاص، ريتشارد نورلاند، سبل المحافظة على الزخم الدافع إلى إجراء الانتخابات خلال الـ6 أشهر القادمة.

وذكرت في تصريحات لمنصة “فواصل”: “بحثنا أيضًا فكرة مقدمة باسم مجموعة “3+1 الفكرية”، تهدف لإجراء حوارات حولها مع الأطراف المحلية والدولية لإيجاد حلول لأسباب تعثر العملية الانتخابية والذهاب في المسار التأسيسي للبلاد”.

ولفتت إلى أن السفير الأمريكي أكد دعم بلاده، لأي اتفاق بين الليبيين يفضي لانتخابات حرة ونزيهة وصولاً لاستقرار البلاد، مُستدركة: “لم تتم دعوة أعضاء ملتقى الحوار لأي اجتماع، وننتظر نتائج المشاورات التي تجريها ستيفاني ويليامز مع الأطراف التشريعية في البلاد”.

واختتمت “سيف النصر”: “دور الملتقى سيتحدد وفق هذه النتائج، وويليامز ذكرت أنها قد تلجأ إلى ملتقى الحوار أو تتجه لتطبيق المادة 64 من الاتفاق السياسي، والأوضاع في ليبيا تواجه حالة من الانسداد السياسي، وعلى الأجسام التشريعية الوصول لتوافق حول حل الانسداد والحفاظ على العملية السياسية من الانهيار”.