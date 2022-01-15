الدبيبة يصدر هذه التوجيهات لـ الليبية للاستثمار والإنماء الاقتصادي

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة توجيهاته لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ومدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتقديم موقف تفصيلي عن المشاريع الاستثمارية المتوقفة وخطة تفعيلها.

ووجه الدبيبة أيضا رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ومدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتقديم موقف عن الأضرار التي تعرض لها أحد أبراج مركز برج البحر في طرابلس في غضون 10 أيام بحسب منصة “حكومتنا”

يشار إلى أن رافعة كانت سقطت على أحد أبراج مركز برج البحر في طريق الشط بالعاصمة طرابلس وأحدثت أضرارا في واجهة البرج البلوري ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية جراء الحادث