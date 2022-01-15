اللافي لـ نورلاند: يجب وضع وعاء زمني للانتخابات وفق خارطة واضحة المعالم

ليبيا – ناقش ‏نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أمس الجمعة خلال اتصال هاتفي، مع “ريتشارد نورلاند” السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، مسار العملية الانتخابية في ليبيا.

اللافي أكد بحسب المكتب الاعلامي التابع للمجلس على ضرورة وضع خارطة واضحة المعالم، ووعاء زمني محدد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، معولاً في الوقت ذاته على مجلس النواب للدفع بهذا المسار إلى الأمام، بما يلبي طموح الشعب الليبي، ووفق آلية من النزاهة والشفافية، تقبل بنتائجها جميع الأطراف.

ومن جانبه أكد ‏”نورلاند” أن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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