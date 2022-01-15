بوشناف: تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية أبرز تحديات الدولة الليبية

أكد مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف أن الدولة الليبية تواجه عدداً من التحديات تأتي في مقدمتها تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، مشدداً على أن أحد أبرز هذه التحديات هي المصالحة الوطنية على أسس علمية، مشيراً إلى أن مجلس الأمن القومي تم إعادة تفعيله لمواجهة التحديات الحالية ووضع تصورات لما قد يحدث مستقبلاً.

وأشار بوشناف في حوار لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، إلى أن الدولة الليبية تحتاج بكل تأكيد إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن بلاده تواجه أزمات حادة، وخاطب الشعب الليبي قائلاً: “الأمر صعب ولكنه ليس مستحيلاً، ليبيا تستحق ونحن نستطيع”.

وأوضح أن مجلس الأمن القومي أعيد تفعيل عمله بموجب قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 باختياره مستشاراً للأمن الوطني ثم قرار لاحق بإعادة تسمية المجلس باسم مجلس الأمن القومي ومعاملة مستشار الأمن القومي معاملة نائب رئيس وزراء.

ولفت إلى أن المجلس صدر قانون عام 2007 بإنشائه وتكون مهمته التصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن الوطني الليبي، بالإضافة إلى أن من صلاحياته توجيه أجهزة الدولة بما يحقق ذلك، كما أن له تحديد شكل تبعية الأجهزة الرسمية وإبداء الرأي في الاتفاقيات قبل إقرارها وله الرأي في الميزانية العامة للدولة قبل إحالتها للاعتماد، فضلاً عن إمكانية اقتراح مشاريع القوانين واقتراح إعلان حالة النفير أو التعبئة العامة.

وأكد أن مجلس الأمن الوطني الليبي يتكون من رئيس الحكومة ومستشار الأمن القومي ووزراء الخارجية والداخلية والمالية والاقتصاد ومندوب عن وزارة الدفاع، موضحاً أن المجلس يمثله في الداخل والخارج مستشار الأمن الوطني وهو من يقوم بإدارته على أن يترأس مستشار الأمن الوطني المجلس في حالة غياب رئيس الحكومة.

يذكر أن المستشار إبراهيم بوشناف قد شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة وهو أحد أبرز رجال القضاء فقد تولى رئاسة محكمة أمن الدولة في طرابلس وتقلد عدة مناصب أخرى من بينها النقيب العام للقضاء والنيابة لمدة 4 سنوات، وعمل عضواً بالفريق القانوني بجامعة الدول العربية لأربع سنوات.