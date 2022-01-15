وزارة الداخلية : إزالة ألغام ومتفجرات من منطقة الجفارة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت إزالة ألغام ومتفجرات من منطقة الجفارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن فريق مكتب المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية أزال ألغام ومتفجرات بمنطقة الجفارة ضمن حملة مكثفة وعلى نطاق واسع لتطهير المنطقة بالكامل من بقايا المتفجرات، بالتعاون مع مديرية أمن الجفارة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه العملية تتم بتنسيق بين رئيس جهاز المباحث الجنائية لواء محمود عاشور ومدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف.