المريمي: بيان لعدد من النواب طالب بتغيير الحكومة على خلفية قضايا فساد ومخالفات

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن ما تم تداوله من معلومات حول بيان الـ22 نائباً المطالِب لرئيس مجلس النواب بتكليف فتحي باشاغا برئاسة حكومة جديدة، غير مؤكد حتى اللحظة.

وأضاف المريمي في تصريح خاص لـ218، أن هناك مطالبة من عدد من النواب بتغيير رئيس الحكومة، من خلال بيان اتهم الحكومة بارتكاب مخالفات كثيرة وقضايا فساد لا يمكن السكوت عنها.

يُذكر أن جلسةً لمجلس النواب ستنعقد يوم الاثنين، ومن المنتظر أن تخرج عنها قرارات تُوضّح مصير الحكومة الحالية، في ظل رفض متوقع لأي قرار يمس الحكومة من قبل رئيسها عبد الحميد الدبيبة، كما سبق وذكر في عدة مناسبات.

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