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غموض يسود الانتخابات في ليبيا.. وجلسة برلمانية لتحديد مصير الحكومة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن مجلس النواب عن عقد جلسة برلمانية في السابع عشر من يناير الجاري، برئاسة، عقيلة صالح، لمناقشة ملفات وحسم الجدل في أخرى.

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قناة ليبيا

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