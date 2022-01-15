غموض يسود الانتخابات في ليبيا.. وجلسة برلمانية لتحديد مصير الحكومة

أعلن مجلس النواب عن عقد جلسة برلمانية في السابع عشر من يناير الجاري، برئاسة، عقيلة صالح، لمناقشة ملفات وحسم الجدل في أخرى.
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قناة ليبيا
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