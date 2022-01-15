آمر اللواء 106 مجحفـل يطلع على على جاهزية معسكر الصّاعقة في إستقبال وتدريب القوات المسلحة

أجرى آمر اللواء 106 مجحفـل العقيد خالد حفتر، زيارة تفقدية لمعسكر القــوات الخـاصـة حيث كان في إستقبالهم آمر القـوات الخاصـة اللواء عبدالسلام الحاسي وآمر مدرسة الصاعقة والمظلات العميد ونيس الفلاح وآمر الكتيبة 75 صاعقة المقدم صلاح بوحليقة ومساعده الملازم علي بوخمادة ولفيف من الضباط وضباط الصف وجنود.

آمر اللواء 106 خلال زيارته إطلع على جاهزية معسكر الصّاعقة في إستقبال وتدريب القوات المسلحة لتلقّي الدورات التي يجب أن يتلقاها الجندي ومنها دورة الصّاعقة والمظلات تحت إشراف معلمي وقدامي القوات الخاصـة وللإستفـادة من خبراتهم وكفائتهم في جميع الإختصاصـات لتجهيز رجال أقوياء بأيدي ليبية وطنية من مصنع الرجال معسكر القـوات الخـاصة.