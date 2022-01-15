اللافي يبحث مع عقيلة صالح سبل دعم العملية السياسية والدفع بالمسار الانتخابي

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، سبل دعم العملية السياسية، والدفع بالمسار الانتخابي.

وناقش اللقاء الاتفاق على استمرار التشاور بين المجلس والبرلمان، «لضمان استقرار ليبيا، والوصول بها إلى بر الأمان»، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وقال اللافي، خلال اللقاء الذي عُقد السبت في القبة، إن مباحثاته مع صالح، كانت «مثمرة»، مجددا التزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات، «من خلال خارطة طريق واضحة، وفق أسس قانونية ودستورية متينة، تلبي طموحات الشعب الليبي».

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كما جدد التزام المجلس الرئاسي، بالعمل على نجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس، واعتباره «طوق نجاة ليبيا».

وأكد اللافي، دعم المجلس الرئاسي لجهود عقيلة صالح، في العمل على «استصدار القوانين التي تساعد في لم شمل الليبيين، وتهدف لاستقرار ليبيا»، وفق البيان.