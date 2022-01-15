الجنوب أكبر المتضررين من فشل الانتخابات وأمريكا تعلن دعمها من جديد

يعاني الجنوب أوضاعا صعبة جراء الحروب والنزاعات التي طرأت على ليبيا طيلة السنوات الماضية، وبعد إعلان ملتقى الحوار بجنيف عن إجراء الانتخابات في ديسمبر، شعر المواطنون بالأمل ولكن سرعان ما خاب أملهم بسبب المعرقلين للانتخابات.
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قناة ليبيا
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