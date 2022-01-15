ليبيا الان

الجنوب أكبر المتضررين من فشل الانتخابات وأمريكا تعلن دعمها من جديد

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يعاني الجنوب أوضاعا صعبة جراء الحروب والنزاعات التي طرأت على ليبيا طيلة السنوات الماضية، وبعد إعلان ملتقى الحوار بجنيف عن إجراء الانتخابات في ديسمبر، شعر المواطنون بالأمل ولكن سرعان ما خاب أملهم بسبب المعرقلين للانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك