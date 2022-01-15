اللافي: أكدت دعم المجلس الرئاسي لجهود رئيس مجلس النواب في العمل على استصدار القوانين التي تساعد في لم شمل الليبيين

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أن لقائه مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، كان مثمراً، حيث تم خلاله بحث سبل دعم العملية السياسية، والدفع بالمسار الانتخابي، والاتفاق على استمرار التشاور بين المجلس والبرلمان، لضمان استقرار ليبيا، والوصول بها إلى بر الأمان.

وجدد اللافي خلال اللقاء، الذي عقد اليوم السبت بمدينة القبة، التزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات، من خلال خارطة طريق واضحة، وفق أسس قانونية ودستورية متينة، تلبي طموحات الشعب الليبي، والعمل على نجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس، واعتباره طوق نجاة ليبيا.

كما أكد على دعم المجلس الرئاسي لجهود رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في العمل على استصدار القوانين التي تساعد في لم شمل الليبيين، وتهدف لاستقرار ليبيا.