وافية سيف النصر: ستيفاني ستلجأ لملتقى الحوار حال فشلت الأجسام التشريعية في التوافق

رأت عضو ملتقى الحوار السياسي وافية سيف النصر أن الوضع الليبي يواجه نوعا من الانسداد السياسي، مؤكدة أن الفرصة أمام الأجسام التشريعية للوصول إلى توافق حول حل الانسداد والحفاظ على العملية السياسية من الانهيار.

ونفت وافية في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” توجيه دعوة لأعضاء ملتقى الحوار لاجتماع قريب، وأوضحت: “ننتظر نتائج المشاورات التي تجريها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مع الأطراف التشريعية في البلاد، ودور الملتقى سيتحدد وفق هذه النتائج”.

وأضافت: “وليامز عبرت عن أنها قد تلجأ إلى ملتقى الحوار أو تتجه لتطبيق المادة 64 من الاتفاق السياسي التي تعطي استثناءً للحوار السياسي، أن ينعقد، بناء على طلب أي طرف من أطراف الاتفاق للنظر فيما يعتقد أنه خرق جسيم لأحد بنوده”.

وعن اتصالها مع السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، قالت وافية إنها بحثت معه سبل المحافظة على الزخم الانتخابي خلال الفترة القادمة.

وتابعت: “ناقشت مع نورلاند فكرة مقدمة باسم مجموعة 3+1 الفكرية، ونهدف إلى إجراء حوارات حولها مع الأطراف المحلية والدولية لإيجاد حلول لأسباب تعثر العملية الانتخابية والذهاب في المسار التأسيسي للدولة الليبية”.

وأضافت أن السفير الأمريكي أكد أن الولايات المتحدة تدعم أي اتفاق بين الليبيين يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة وصولا لاستقرار البلاد،