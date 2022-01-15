لا إصابات أو وفيات بـ«كورونا» في الجنوب خلال 24 ساعة

لم يسجل مركز سبها الطبي، أي إصابات أو وفيات أو حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد، بالجنوب الليبي، أمس الجمعة.

وقال المركز في بيان، السبت، إن مختبره استقبل أمس ثلاث عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبيتها جميعًا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن الحالة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، لا تزال في حالة الانتشار المجتمعي، موصيًا بتكثيف الاستعدادات لمجابهة الموجة المقبلة للوباء، وإعادة فرض إجراءات احترازية في الأماكن العامة ومواقع العمل.

– «مكافحة الأمراض» يحذر من الموجة المقبلة للوباء ويوصي بإجراءات احترازية جديدة

أوضح المركز في تقريره للأسبوع الممتد من 7 حتى 13 يناير الجاري، أن ازدياد عدد حالات الإصابة في تونس يمثل مصدر قلق كبيرًا لليبيا، مضيفًا أن المؤشرات الليبية للوباء تشير إلى توافق كبير مع نظيرتها في تونس مع اختلاف الحجم.