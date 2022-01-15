الخارجية الفلسطينية: ليبيا تقرر معاملة المعلم الفلسطيني كزميله الليبي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن إدراج زيادة مرتبات للمعلمين الفلسطينيين لراتب شهر 12 وبأثر رجعي، وفروقات لراتب شهرَي 10 و11، ليصبح راتب المعلم الفلسطيني نفس راتب المعلم الليبي.

وقالت صحيفة القدس، نقلاً عن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا تتابع أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا، بهدف توفير أفضل شروط الإقامة لها، وتقديم الخدمات على الصعد كافة.

كما أكد الديك أن السفارة تتابع عملية تسهيل إجراءات دخول المواطنين الفلسطينيين الى ليبيا، بما في ذلك حملة جواز السفر الدبلوماسي.

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