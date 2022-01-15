الحكومة المؤقتة على مقصلة النواب في جلسة الإثنين

مع بدء العد التنازلي لعقد جلسة البرلمان الإثنين المقبل، ظهرت تقارير عدة وتصريحات وتسريبات صحفية، تناقش مستقبل الحكومة المؤقتة.
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قناة ليبيا
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