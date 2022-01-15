ليبيا الان

الحكومة المؤقتة على مقصلة النواب في جلسة الإثنين

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

مع بدء العد التنازلي لعقد جلسة البرلمان الإثنين المقبل، ظهرت تقارير عدة وتصريحات وتسريبات صحفية، تناقش مستقبل الحكومة المؤقتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك