الحكومة المؤقتة على مقصلة النواب في جلسة الإثنين

مع بدء العد التنازلي لعقد جلسة البرلمان الإثنين المقبل، ظهرت تقارير عدة وتصريحات وتسريبات صحفية، تناقش مستقبل الحكومة المؤقتة.

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