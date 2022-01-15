الكرتيحي: لجنة خارطة الطريق وصلت لتفاهمات مع مجلس الدولة وهيئة الدستور

كشف عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب مفتاح الكرتيحي، عن آخر مستجدات تواصل اللجنة مع الأطراف السياسية بشأن المرحلة المقبلة.

وقال الكرتيحي في تصريحات صحفية، إن لجنة خارطة الطريق وصلت إلى نقاط متقدمة جدا بشأن التفاهمات مع بعض الأجسام الموجودة في ليبيا مثل مجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وأشار إلى أن اللجنة كثفت اجتماعاتها مع كل الجهات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

يذكر أن لجنة خارطة الطريق ستعرض تقريرها بشأن التواصل مع الأطراف الليبية أمام مجلس النواب في الجلسة البرلمانية الاثنين المقبل.