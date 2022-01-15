أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، انتهاء أعمال صيانة محول بمحطة تحويل الخمس المدينة رقم «2» جهد «11/30 ك.ف».

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن الفرق الفنية التابعة للشركة العالمية لخدمات الكهرباء «جيسكو» نفذت أعمال الصيانة تحت إشرافها.

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كما أعلنت شركة الكهرباء في بيان منفصل، الانتهاء من أعمال صيانة وإعادة تشغيل محطة جاهزة بدائرة توزيع جنزور.

صيانة محول بمحطة تحويل الخمس المدينة، 15 يناير 2022. (شركة الكهرباء)

صيانة محول بمحطة تحويل الخمس المدينة، 15 يناير 2022. (شركة الكهرباء)

صيانة محول بمحطة تحويل الخمس المدينة، 15 يناير 2022. (شركة الكهرباء)

صيانة محول بمحطة تحويل الخمس المدينة، 15 يناير 2022. (شركة الكهرباء)