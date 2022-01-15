عقلية واللافي يبحثان سبل دعم العملية السياسية في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب عقلية صالح مع النائب في المجلس الرئاسي عبد الله االلافي، في لقاء جمعهما اليوم في مدينة القبة، سبل دعم العملية السياسية والدفع بالمسار الانتخابي، إضافة إلى استمرار التشاور بين مجلسي النواب والرئاسي؛ من أجل ضمان استقرار ليبيا والوصول بها إلى برّ الأمان، في حين وصف اللافي اللقاء بالمثمر.

وعبّر اللافي خلال اللقاء عن التزام الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات وفق خارطة طريق واضحة وأسس قانونية ودستورية، إلى جانب العمل على نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس الرئاسي.

وأكد اللافي على دعم المجلس الرئاسي لجهود رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في العمل على استصدار القوانين التي تساعد على لمّ شمل الليبيين، وتهدف لاستقرار ليبيا بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للرئاسي على منصة فيسبوك.

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