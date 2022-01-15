ليبيا الان

عقلية واللافي يبحثان سبل دعم العملية السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس النواب عقلية صالح مع النائب في المجلس الرئاسي عبد الله االلافي، في لقاء جمعهما اليوم في مدينة القبة، سبل دعم العملية السياسية والدفع بالمسار الانتخابي، إضافة إلى استمرار التشاور بين مجلسي النواب والرئاسي؛ من أجل ضمان استقرار ليبيا والوصول بها إلى برّ الأمان، في حين وصف اللافي اللقاء بالمثمر.

وعبّر اللافي خلال اللقاء عن التزام الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات وفق خارطة طريق واضحة وأسس قانونية ودستورية، إلى جانب العمل على نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس الرئاسي.

وأكد اللافي على دعم المجلس الرئاسي لجهود رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في العمل على استصدار القوانين التي تساعد على لمّ شمل الليبيين، وتهدف لاستقرار ليبيا بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للرئاسي على منصة فيسبوك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك