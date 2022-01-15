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تسجيل انخفاض بحالات كورونا مقارنة بالأسبوع الماضي

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدر المركز الوطني للأمراض بيانه الأسبوعي عن الوضع الوبائي في البلاد وتأثير متحور أوميكرون الجديد على انتشار الفيروس، وما يجب اتباعه لتفادي تفشي الفيروس في المجتمع.

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قناة ليبيا

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