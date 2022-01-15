تسجيل انخفاض بحالات كورونا مقارنة بالأسبوع الماضي

أصدر المركز الوطني للأمراض بيانه الأسبوعي عن الوضع الوبائي في البلاد وتأثير متحور أوميكرون الجديد على انتشار الفيروس، وما يجب اتباعه لتفادي تفشي الفيروس في المجتمع.

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