القيادة العامة تعيد صيانة وإعادة تفعيل فرع هيئة الإمداد والتموين بالجنوب

أنهت القيادة العامة للقوات المسلحة عملية صيانة بعض المقرات بفرع الإمداد والتموين بالمنطقة الجنوبية والمتمثلة في صيانة مقر الإدارة ومخزن لحفظ التموين الجاف والطازج ومخزن للمهام والبوابة الرئيسية.

وبحسب مصادر عسكرية فإن مدير فرع الامداد والتموين في المنطقة الجنوبية أوضح أن عملية الصيانة جرت بدعم من آمر عمليات الجنوب وآمر فرع سبها واللواء طارق بن زياد المعزز، مؤكداً أن فرع الإمداد في المنطقة الجنوبية يقوم بتزويد جميع المناطق العسكرية بالجنوب وحدات القوات المسلحة المكلفة بإعمال بالجنوب والمتمركزة في قاعدة تمنهنت الجوية بالتموين.