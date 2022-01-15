حرس المنشآت النفطية بطرابلس: صرف أرقام عسكرية لأكثر من ألف من “الثوار”

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية في طرابلس عن صرف أرقام عسكرية لـ1068 من المنضمين بجميع فروع الجهاز منذ العام 2012، وبعقد تطوعي في الجيش الليبي لمدة خمس سنوات من تاريخ تخرجهم، وإلغاء عقودهم كثوار.

وقال الجهاز في بيان، اليوم السبت، إن هيئة التنظيم والإدارة بالجيش الليبي (في طرابلس) انتهت من صرف أرقام عسكرية لـ1068 بجميع فروع الجهاز، ليرتفع عدد المتحصلين على أرقام عسكرية من منتسبي الجهاز إلى 6 آلاف منتسب.

وشدد الجهاز على أن القرار جاء تتويجا للجهود التي تبذلها رئاسة جهاز حرس المنشآت النفطية في سبيل حصول جميع منتسبي الجهاز على حقوقهم الإدارية والمالية، ومن بينها صرف أرقام ورتب عسكرية.

ولفت البيان إلى ترقية عدد من الجنود وضباط الصف للرتب المستحقة لهم، وتسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين المدنيين، وهو ما حدث للمرة الأولى منذ إنشاء الجهاز سنة 2007، مضيفا أن العام 2022 سيشهد استكمال ما بدأ تنفيذه للسير بالجهاز نحو الأفضل.