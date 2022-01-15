العرفي لـ218: كل الظروف مؤاتية لتغيير الحكومة

صرّح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، بأن جلسة مجلس النواب القادمة ستختص ببند تغيير رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن كل الظروف مؤاتية لتغييرها.

وأضاف العرفي في تصريحات خص بها 218، بأنه على الأرجح سيتم تشكيل حكومة تسيير أعمال مصغرة تكون مهمتها تحسين أوضاع المواطن المعيشية، وتهيئ البلاد للانتخابات، إضافة إلى توحيد الجيش وتفكيك المجموعات المسلحة.

ولفت العرفي إلى أنه سيتم خلال الجلسة بعد القادمة تقديم خارطة الطريق، من قبل اللجنة المكلفة بها.

جدير بالذكر أن العرفي قال لـ 218 في وقت سابق، إن جلسة الاثنين ستشهد طرح الأسماء للتداول، وذلك لاختيار شخصية مؤثرة وفاعلة بالشراكة بين رئاسة المجلس والنواب والأطراف السياسية الفاعلة.

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