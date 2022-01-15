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أزمة المهاجرين تتفاقم و3 منهم فارقوا الحياة تحت التعذيب

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نشرت منظمات محلية ودولية تقارير تفيد بوفاة ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية المغربية إثر التعذيب في مركز احتجاز للمهاجرين في طرابلس.

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قناة ليبيا

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