أزمة المهاجرين تتفاقم و3 منهم فارقوا الحياة تحت التعذيب

نشرت منظمات محلية ودولية تقارير تفيد بوفاة ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية المغربية إثر التعذيب في مركز احتجاز للمهاجرين في طرابلس.

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