الدبيبة يوجه بسرعة صرف علاوة الأبناء عن آخر 3 أشهر

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، السبت، تعليمات إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، تقضي باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإحالة منحة الأبناء المقررة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر إلى حسابات المستفيدين.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، ودعا إلى ضرورة تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة خلال هذا الأسبوع، مع تقديم تقرير بشأن أسباب تأخر صرف المنحة حتى الآن.

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وفي سبتمبر الماضي، قررت الحكومة تخصيص نحو مليار و86 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية، من أجل صرف منحة الزوجة والأبناء عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، وكذلك ملحق أشهر يناير وفبراير ومارس للعام الجاري. في حين أعلن مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد، علي البوسيفي، في أكتوبر صرف تسعة أشهر من المستحقات المتأخرة، بعدما جرى التحقق من حسابات أصحابها.

وفي مايو الماضي، بدأ صرف منحة الزوجة والأبناء إلى مستحقيها عن أشهر يناير وفبراير ومارس من العام 2021، وذلك بعدما أعلن الدبيبة تخصيص 75 مليار دينار للمنحة.

وقرر المجلس الرئاسي السابق في أغسطس 2020 صرف منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم «27» لسنة 2013، اعتبارًا من يناير 2020.

