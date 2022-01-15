المنقوش: ملف الهجرة غير القانونية يحتاج تعاوناً دولياً جاداً

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، إن ملف الهجرة غير القانونية يستنزف بشكل كبير موارد ليبيا أمنياً واقتصادياً، وهو ملف يحتاج تعاوناً دولياً جاداً من قبل المنظمات الإنسانية ودول الجوار؛ للحد من هذه الظاهرة إضافة إلى حماية حقوق المهاجرين إنسانياً وصحياً.

وأكدت المنقوش خلال جولة تفقدية لها لمركز إيواء المهاجرين بعين زارة، أن الحكومة تُولي اهتماماً خاصاً بهذا الملف، وبما يكفل احترام حقوق الإنسان، حسب وصفها.

وبحثت المنقوش خلال الجولة مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد الخوجة، سبل مراعاة أوضاع الموجودين بمراكز الاحتجاز الإنسانية، مع ضمان احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب البرامج والآليات التي يتم اتخاذها من أجل التخفيف من تدفق المهاجرين.

جدير بالذكر أن منظمات دولية عدة انتقدت معاملة السلطات الليبية للمهاجرين غير القانونيين، المحتجزين في مراكز الإيواء، فيما ذكرت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير حديث لها أن مئات المهاجرين محتجزون في زنازين مكتظة، وسط حرمانهم من متطلبات الحياة الأساسية.

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