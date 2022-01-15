اختتام الدورة الثالثة من مسابقة المتون العلمية في زليتن

أقيمت أمس في زواية الشيخ عبد السلام الأسمر الفيتوري، الدورة الثالثة من مسابقة المتون العلمية، وتم في نهايتها إعلان النتائج وتكريم الفائزين.

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