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اختتام الدورة الثالثة من مسابقة المتون العلمية في زليتن

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقيمت أمس في زواية الشيخ عبد السلام الأسمر الفيتوري، الدورة الثالثة من مسابقة المتون العلمية، وتم في نهايتها إعلان النتائج وتكريم الفائزين.

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قناة ليبيا

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