وهيبة: لقاء اللافي وعقيلة صالح إيجابي لدعم الانتخابات

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي كان إيجابيا لدعم المسار الانتخابي.

وجدد اللافي خلال اللقاء، الذي عقد اليوم السبت بمدينة القبة، التزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات، من خلال خارطة طريق واضحة، وفق أسس قانونية ودستورية متينة، تلبي طموحات الشعب الليبي، والعمل على نجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس، واعتباره طوق نجاة ليبيا.

كما أكد على دعم المجلس الرئاسي لجهود رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في العمل على استصدار القوانين التي تساعد في لم شمل الليبيين، وتهدف لاستقرار ليبيا.