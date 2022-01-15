قرار حكومي يأذن لـ«التعليم» بالتعاقد لإنشاء 1500 مدرسة

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الموقتة، السبت، قرارًا يسمح لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد لإنشاء 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم «32» لسنة 2021، على تنفيذ الـ1500 مدرسة على ثلاث سنوات بمعدل 500 مدرسة سنويًا ابتداء من العام 2022، على أن تكون الأولوية لإنشاء بدائل للمدارس المتهالكة ومدارس الصفيح، وذلك وفقًا للمواصفات المعتمدة من مصلحة المرافق التعليمية، ووفقًا للتشريعات النافذة والمنظمة للتعاقد.

وتقضي المادة الثانية بضرورة تقديم وزارة التربية والتعليم برنامجا فنيا وماليا وزمنيا لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع (500 مدرسة جديدة)، وأدوات التنفيذ المقترحة وذلك لاعتماده من مجلس الوزراء، فيما تحض المادة الثالثة الجهات المختصة على ضرورة العمل بالقرار من تاريخ صدوره.

– الدبيبة: سنبني 1500 مدرسة خلال ثلاث سنوات في جميع أنحاء ليبيا

وسبق أن أعلن الدبيبة خلال اجتماع مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، عزم الحكومة بناء 1500 مدرسة خلال ثلاث سنوات في جميع أنحاء ليبيا، مؤكدا الشروع في «تنفيذ 146 مدرسة نهاية العام الماضي» إضافة إلى «200 مدرسة» سيجري الشروع في بناءها خلال العام الجاري.

وأكد الدبيبة أن الحكومة ستعلن خطة لبناء المدارس سيجري تخصيص الأموال لها لضمان استمرار تنفيذها سواء استمر في رئاسة الحكومة أم لا، مطالبًا إدارة المرافق التعليمية بضرورة متابعة أوضاع المدارس العاملة وإجراء الصيانات اللازمة لها بصفة دورية، منتقدًا إهمال المدارس بعد بنائها.