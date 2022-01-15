حمدي: الحكومة المصرية مهتمة بعودة العمالة إلى ليبيا

طالب رئيس النقابة العامة للكيماويات المصري عماد حمدي، بوجود ما وصفه شكل هرمي لعملية توريد العمالة المصرية للخارج، بحيث يكون هناك مصدر واحد مسؤول عن توريدها، لضبط عملية الحفاظ على هذه العمالة وخبراتهم وضمان حقوقهم.

وأضاف حمدي بأن مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة مهتمتان بعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بعد أن طلبت الأخيرة نحو مليون فرصة عمل مبدئية، للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار في البلاد.

وشدد حمدي على ضرورة تكثيف التأهيل والتدريب للعمال، وأن يكون هناك تصنيفات لهم بحسب سنوات الخبرة، مشيراً إلى أنه سيكون في طليعة العمالة العائدة إلى ليبيا العاملون بقطاع البناء والتشييد وأصحاب المهارات والمهن، معتبراً أن تخصيص أول طلبية للعودة إلى ليبيا في الكادر الطبي خلال الأسبوع الماضي، هو نوع من التعاون بين البلدين أكثر منه إيفاداً للعمالة المصرية.

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