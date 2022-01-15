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صنع الله : نطالب بمعالجة الميزانيات الخاصة في قطاع النفط لزيادة الإنتاج

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تتطلع البلاد إلى زيادة الإنتاج النفطي، وتواصل جهودها رغم التحديات والأوضاع الراهنة التي أضرت بالقطاع النفطي، لذلك تعمل الجهات ذات الاختصاص كالمؤسسة الوطنية للنفط إلى وضع خطط متكاملة لتنظيم القطاع وتحسين الإنتاج ورفع الإيرادات وجذب الاستثمارات ومعالجة التحديات الراهنة.

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قناة ليبيا

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