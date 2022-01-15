الحكومة تقرر إنشاء 1500 مدرسة وصيانة طريق الكفرة وصرف منحة الأبناء

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أصدرت الحكومة، اليوم السبت، عدة قرارات تضمنت إنشاء 1500 مدرسة وصيانة وتوسيع طريق الكفرة-تازربو وصرف منحة الأبناء المقررة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

بناء 1500 مدرسة

وأذن مجلس الوزراء لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد على تنفيذ 1500 مدرسة بمختلف مناطق ليبيا تنفذ خلال 3 سنوات بواقع 500 مدرسة سنويا.

وتكون المدارس بديلا عن مدارس الصفيح المتهالكة، على أن تقدم الوزارة البرنامج الفني والمالي والجدول الزمني لتنفيذ المشروع لاعتماده من المجلس.

صيانة وتوسعة طريق الكفرة

وأصدر رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لوزير المواصلات بالعمل على تضمين مشروع صيانة وتوسيع طريق الكفرة – تازربو. ضمن مشاريع الوزارة لعام 2022.

وطالب الدبيبة، وزير المواصلات باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروع.

صرف منحة الأنباء

كما أصدر الدبيبة، تعليماته لوزيرة الشؤون الاجتماعية بإحالة منحة الأبناء المقررة.لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2021 إلى حسابات مستحقيها خلال هذا الأسبوع.

وطالب الدبيبة، وزيرة الشؤون الاجتماعي بإيضاح أسباب تأخر صرف المنحة حتى تاريخ القرار.

إلى ذلك أصدر الدبيبة تعليماته لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ومدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتقديم موقف تفصيلي عن المشاريع الاستثمارية المتوقفة وخطة تفعيلها في غضون 10 أيام.