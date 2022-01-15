رئاسة أركان القوات الجوية تؤسس أول مدرسة من نوعها لتخريج دفعات موجهين أماميين

أسست رئاسة أركان القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة أول مدرسة من نوعها لتخريج دفعات موجهين أماميين “Fac Forward Air Controller”.

وبحسب إدارة التوجيه المعنوي، فإنه قد تم تخريج الدفعة الثانية من مدرسة الموجهين الاماميين لوحدات القوات البرية تحت إشراف غرفة عمليات القوات الجوية وذلك بحضور رئيس أركان القوات الجوية الفريق ركن طيار محمد المنفور.

والجدير بالذكر ان مهمة المدرسة هي تنسيق التعاون في الاسناد الجوي القريب “Close Air Support” للقوات البرية والبحرية أثناء الإبحار وتنفيذهم للعمليات والمهام بالقرب من السواحل الليبية .