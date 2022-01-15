الدبيبة يوجه بحصر مشروعات “صندوق الإنماء الاقتصادي” المتوقفة منذ 10 سنوات

وجه المرشح الرئاسي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تعليماته لمدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتقديم تقرير تفصيلي عن المشاريع الاستثمارية المنفذة عن طريق الصندوق والمتوقفة لما يزيد عن عشر سنوات.

وجاء ذلك في خطاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة إلى مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وشدد خلاله على ضرورة تقديم خطة لتفعيل المشروعات المتوقفة في غضون 10 أيام.

وجاء ذلك عقب زيارة الدبيبة لمكان سقوط الرافعة بأبراج الشط في طرابلس، وطالب باستكمال مشروع الأبراج المتوقفة منذ 10 سنوات.