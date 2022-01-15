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اللافي: أكدت لعقيلة بالتزام الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات خارطة طريق واضحة المعالم

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-القبة

وصف، النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم السبت، اجتماعه مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بالإيجابي.

وقال اللافي، إنه بحث مع عقيلة صالح، سبل دعم العملية السياسية والدفع بالمسار الانتخابي.

وأضاف، أكدنا على التزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات، من خلال خارطة طريق واضحة المعالم، وفق أسس قانونية ودستورية متينة.

وقال، تناولنا ملف المصالحة الوطنية، التي يعمل الرئاسي على إنجاحها.

ونقل اللافي عن عقيلة تأكيده على دعم جهود المجلس الرئاسي من خلال إصدار قوانين تساعد في نجاح مشروع المصالحة.

 وقال، “تم الاتفاق على التشاور والتواصل المستمر في هذا الشأن”.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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