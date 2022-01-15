الدبيبة: إصلاح أي قطاع في ليبيا يبدأ بعزيمة شبابها فهم عماد الوطن ومن يقودها للرقي

ليبيا – شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في فاعليات اختتام الملتقى التدريبي الثاني لطلاب الطب والأطباء الشباب، بمشاركة طلاب الطب من مختلف ربوع الوطن للخروج بتوصيات علمية في صالح الطب بالبلاد ولإطلاق مشاريع تدريبية للرفع من مستوى الأطباء الشباب.

الدبيبة أكد في كلمته للحضور بأن إصلاح أي قطاع في ليبيا يبدأ بعزيمة شبابها فهم عماد الوطن ومن يقودها للرقي.

وأضاف”إننا واثقون بقدرة أبنائنا وبناتنا الأطباء من رفع مستوى الخدمات الصحية عند توفير اللازم من الإمكانيات وهذا ما يتماشى مع سعينا لتوطين العلاج بالداخل وتوفيره بشكل عام في كافة المؤسسات الصحية في البلاد”.

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