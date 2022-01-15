العد العكسي: “ماذا تحقق من مسار الإصلاحات الاقتصادية؟”

ناقشت الحلقة 39 من برنامج العد العكسي ملف الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، وتذبذب سعر صرف الدينار، وانتشار البطالة، وملفات أخرى من الواقع الاقتصادي الليبي، مع ضيوف البرنامج، فوزي عمار عضو الفريق الاقتصادي لمؤتمر برلين، وعمر الشامخ الخبير ورئيس مجلس إدارة شركة نفط ليبيا.

وعن ذلك، قال فوزي عمار إن هوية الاقتصاد الليبي لم تتغير منذ أربعين سنة، وأشار إلى أن نموذج القطاع المختلط هو النموذج الأنسب في ليبيا في ظل الصراع على النفط والغاز.

وأضاف عمار أن الصراع بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط أحد أكبر المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الليبي، مشدداً على ضرورة الفصل بين من يضع السياسات وبين مَن يُنفذها وبين من يراقبها، ومؤكداً أن النفط هو القطاع الوحيد الذي يمكن أن ينقذ ليبيا من الأزمة المالية، وذلك يتم من خلال تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

بدوره، أشار عمر الشامخ إلى أن الاتفاقية الليبية التركية بخصوص مناطق النفط في المتوسط لا علاقة لها بالاتفاقية الأمنية، وطالب الدولة الليبية بأن تضخ الأموال للمؤسسة الوطنية للنفط لتضمن وجوداً في المتوسط في مناطق النفط والغاز.

واعتبر الشامخ أن الحكومة ليست وحدها المسؤولة عن الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أن حكومة عمرها تسعة أشهر لن تكون قادرة على وضع برامج للاستثمار الخارجي والمحلي في ظل الانقسام الليبي الحاصل.

وختم الشامخ بالقول إن الدَّين العام يمكن معالجته من قبل الحكومة، أما الخطورة فتكمن في الدَّين الخارجي والذي يحتاج وضع سياسات اقتصادية للتعامل معه.

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