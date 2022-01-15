دون أن يحلّ أزمة الكتب الدراسية.. الدبيبة يصدر تعليمات بإنشاء 1500 مدرسة خلال 3 سنوات

أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها، القرار رقم 32 لسنة 2022،بشأن الاذن لوزارة التربية والتعليم للتعاقد علي تنفيذ 500 مدرسة جديدة بديلا عن المدارس المتهالكة ومدارس الصفيح وطالب من الوزارة تقديم البرنامج الفني والمالي والجدول الزمني لتنفيذ المشروع لعرضه علي المجلس.

وجاء بالمادة الأولى للقرار: “يؤذن لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد لإنشاء عدد (1500) مدرسة في مختلف مناطق ليبيا يتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات بمعدل عدد(500) مدرسة سنويا؛ ابتداء من العام 2022م على أن تكون الأولوية في التنفيذ لإنشاء بدائل للمدارس المتهالكة ومدارس الصفيح، وذلك وفقا للمواصفات المعتمدة من مصلحة المرافق التعليمية, ووفقا للتشريعات النافذة والنظم للتعاقد”.

وجاءت بالمادة الثانية: “تقدم وزارة التربية والتعليم برنامجا فنيا وماليا وزمنيا لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع وتنفيذ 500 مدرسة جديدة وأدوات التنفيذ المقترحة وذلك لاعتماده من قبل مجلس الوزراء”.

وأصدر الدبيبة، تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة صرف علاوة الزوجة والابناء عن الأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وجاءت بالتعليمات التي صدرت بتوقيع عادل جمعة عامر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء: “نشير إلى الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الوحدة الوطنية بشأن صرف منحة الأبناء والزوجة وضمان عدم تأخير للمستفيدين منها، عليه فإن تعليمات رئيس الوزراء تقضى باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإحالة منحة الأبناء المقررة للأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2021 إلى حسابات المستفيدين من خلال هذا الأسبوع مع موافتانا بأسباب تأخير صرفه حتى الآن”.

ووجه الدبيبة تعليماته لمدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتقديم تقرير تفصيلي عن المشاريع الاستثمارية المنفذة عن طريق الصندوق والمتوقفة لما يزيد عن عشر سنوات.

وجاء ذلك في خطاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة إلى مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وشدد خلاله على ضرورة تقديم خطة لتفعيل المشروعات المتوقفة في غضون 10 أيام.