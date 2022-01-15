الدبيبة يصدر تعليماته بصرف علاوة الزوجة والابناء لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة صرف علاوة الزوجة والابناء عن الأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وجاءت بالتعليمات التي صدرت بتوقعي عادل جمعة عامر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء: “شير إلى الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الوحدة الوطنية بشأن صرف منحة الأبناء والزوجة وضمان عدم تأخير للمستفيدين منها.

عليه فإن تعليمات رئيس الوزراء تقضى باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإحالة منحة الأبناء المقررة للأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2021 إلى حسابات المستفيدين من خلال هذا الأسبوع مع موافتانا بأسباب تأخير صرفه حتى الآن”.