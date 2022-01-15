«تاس»: القطراني و3 وزراء يزورون روسيا الأحد

يجرى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسين القطراني، وثلاث وزراء زيارة رسمية إلى روسيا ابتداء من الأحد، على ما أفاد المكتب الصحفي للحكومة وكالة «تاس» الروسية.

ونقلت الوكالة الروسية عن المكتب الصحفي قوله إن «القطراني سيبدأ الأحد زيارة رسمية لروسيا تستمر حتى 20 يناير»، ومن المقرر أن يلتقي بعدد من المسؤولين بينهم وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء.

– القطراني يستأنف مهام منصبه ببحث «عقود الشركات الأجنبية» مع الإسكان

– «طباخ بوتين»: ثلاث شخصيات قوية فقط في ليبيا والباقي مجرد «دمى»

ويناقش القطراني خلال الزيارة «انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا»، فضلًا عن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويرافق القطراني خلال زيارته، وزراء النفط والغاز، محمد عون، والصحة، علي الزناتي، والتخطيط كمال الحاسي، وفق «تاس».

وبدأ القطراني في العاشر من يناير أول أنشطته بعد وصوله العاصمة طرابلس لاستئناف مهام منصبه، بلقاء وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس. وجاء ذلك بعد طي الخلاف الذي نشب مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.