ًوزير الصحة يصدر تعليمات برفع درجة الجهوزية والاستجابة بمراكز العزل

ليبيا – أصدر وزير الصحة علي الزناتي خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده بحضور مدير إدارة الطوارئ الصحية محمد الغزيوي ومدير إدارة المشروعات سامي الشعافي تعليمات برفع درجة الجهوزية والاستجابة بمراكز العزل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التأكد من كفاءة منظومات الأكسجين الطبي وشبكات التزويد، والتخزين بالمرافق الصحية، وتنفيذ السياسة الوطنية للأكسجين.

كما تضمنت تعليمات وزير الصحة بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة إطلاق حملات توعية وتثقيف صحي لحثّ المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتشجيعهم على أخذ اللقاحات.

وأكد على ضرورة التشديد على جميع المرافق الصحية باتباع لوائح وإجراءات الصحة والسلامة المهنية، وتوفير مخارج للطوارئ، ومنظومات لمكافحة الحرائق.

وحول تسوية المستحقات المالية للعاملين الصحيين بمراكز العزل، أكد على أن وزارة الصحة ستعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء لصرف المستحقات المالية للعاملين، واعتماد التصنيف الجديد لمراكز العزل، بدءً من العام الحالي.

كما أصدر الزناتي تعليمات بتشكيل لجان تختص بمتابعة مصانع الأكسجين، ومراكز العزل، وخزانات الأكسجين، وإعداد تقارير دورية عن عنها.

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