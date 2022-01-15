بدء مشروع تأهيل المتحف الوطني في العاصمة طرابلس

أعلنت البعثة الأثرية الفرنسية في ليبيا، بدءها بمشروع إعادة المتحف الوطني في طرابلس بالتعاون مع جامعة بوتييرز Grac وصندوق ALIPH.

وأشارت السفارة الفرنسية لدى ليبيا إلى أن البعثة بدأت بإعادة التأهيل بالتنسيق مع بين سفارتَي البلدين، في كلً من طرابلس وباريس بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

جدير بالذكر أن المتحف الذي تُقدّر مساحته بـ10 آلاف متر مربع، يعرض فيه مجموعة من الآثار الليبية والتي تعود إلى عصور وحقب مختلفة، بينها ليبية قديمة وإغريقية ورومانية، إضافة لمجموعة من التماثيل واللوحات الفسيفسائية التي عثر عليها في مناطق مختلفة من ليبيا.

يُشار إلى أن ليبيا تسعى للمحافظة على آثارها واستعادة ما فقدته خلال سنوات الاضطراب، فقد استرجعت مؤخراً من الولايات المتحدة الأميركية قطعة أثرية كانت قد سُرقت من مدينة شحات.

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