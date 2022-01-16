الدبيبة يصدر تعليمات بإنشاء 1500 مدرسة خلال 3 سنوات

أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم 32 لسنة 2022،بشأن الاذن لوزارة التربية والتعليم للتعاقد علي تنفيذ 500 مدرسة جديدة بديلا عن المدارس المتهالكة ومدارس الصفيح وطالب من الوزارة تقديم البرنامج الفني والمالي والجدول الزمني لتنفيذ المشروع لعرضه علي المجلس.

وجاء بالمادة الأولى للقرار:” يؤذن لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد لإنشاء عدد (1500) مدرسة في مختلف مناطق ليبيا يتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات بمعدل عدد(500) مدرسة سنويا؛ ابتداء من العام 2022م على أن تكون الأولوية في التنفيذ لإنشاء بدائل للمدارس المتهالكة ومدارس الصفيح، وذلك وفقا للمواصفات المعتمدة من مصلحة المرافق التعليمية, ووفقا للتشريعات النافذة والنظم للتعاقد.

وجاءت بالمادة الثانية:” تقدم وزارة التربية والتعليم برنامجا فنيا وماليا وزمنيا لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع وتنفيذ 500 مدرسة جديدة وأدوات التنفيذ المقترحة وذلك لاعتماده من قبل مجلس الوزراء.