تقرير أمريكي ينتقد سياسة واشنطن في ليبيا

وصفت مؤسسة المجلس الأطلسي الأميركية سياسات الولايات المتحدة في ليبيا بالخاطئة، عادة إياها فرصة لتعزيز أهداف روسيا والجهات الفاعلة الأخرى، بما يتعلق في ملفات الطاقة والوجود العسكري والموقع الاستراتيجي للبلاد.

وأشارت المؤسسة في تقرير لها أن روسيا والدول الفاعلة الأخرى أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات في ليبيا بهدف تحقيق الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية في البلاد، حيث سعت في سبيل ذلك إلى استخدام موارد محدودة نسبيا للتأثير على الأوضاع الميدانية داخل ليبيا، وأضاف التقرير أن روسيا تسعى إلى إقامة وجود مماثل لسوريا لها في ليبيا ومد نفوذها السياسي والاقتصادي ليشمل قطاع النفط والغاز في ليبيا.

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