بحثا عن الدعم الدولي والأقليمي للحل في ليبيا.. وليامز تصل القاهرة

وصلت في وقت متأخر من يوم السبت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وكشفت مصادر إعلامية أن وليامز، ستعقد مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين، حول أخر مستجدات الوضع في ليبيا بعد تعثر العملية الانتخابية التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وفقا لخارطة الطريق التي أشرفت عليها عندما كانت تترأس البعثة الأممية في ليبيا، قبل أن تعود إليها من جديد بصفة مستشارة أممية.

وتأتي زيارة القاهرة ضمن جولة خارجية تقوم بها وليامز شملت تونس وتركيا، وينتر أن تنتقل إلى موسكو وعواصم أخرى لبحث الدعم الأقليمي والدولي للحل في ليبيا.

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