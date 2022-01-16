سيمو: تزايد إصابات أوميكرون في دول الجوار “مُقلق”

حذر مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض “عبدالباسط سميو” من متحور كورونا الجديد “أوميكرون” و الموجات المتتالية للفيروس.

وقال “سميو” في تصريحات صحفية اليوم السبت إن الوضع الوبائي في البلاد مستقر نوعا ما منذ ثلاثة أشهر ، موضحا أن ليبيا ليست بمنأى عن ما يحدث في دول العالم ودول الجوار بشكل خاص.

ودعا “سميو” إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية والتحقق من المستندات الصحية الخاصة بالمسافرين وذلك لتزايد أعداد حالات الإصابة في دول الجوار.

وأشار إلى أن ما يصل لدول الجوار سيصل ليبيا وإن تأخر، داعيا المواطنين لتلقي اللقاح ضد الفيروس، لافتا إلى أن تزايد عدد الإصابات بالمتحور الجديد أوميكرون في دول الجوار يمثل مصدر قلق على الوضع الصحي في ليبيا.

وطالب “سيمو” بالرقابة الصحية على المنافذ وتعزيز الإجراءات؛ لأن خطر جائحة كورونا مازال قائماً ويهدد الجميع، وأكد أن المرض نشط ويستوجب الاستمرار وعدم التوقف في الكشف عن الحالات بين المسافرين.