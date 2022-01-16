الخارجية الفلسطينية: ليبيا قررت التعامل مع معلمينا إسوة بالليبيين في المرتبات

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن السلطات الليبية المختصة قررت التعامل مع المعلم الفلسطيني أسوة بزميله الليبي من حيث الراتب.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه تم إدراج زيادة مرتبات للمعلمين الفلسطينيين لراتب شهر 12 وبأثر رجعي، وفروقات لراتب شهري 10 و11، ليصبح راتب المعلم الفلسطيني نفس راتب المعلم الليبي.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، أن سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا تواصل متابعتها لأوضاع الجالية الفلسطينية هناك، وتقوم بعقد جملة من اللقاءات مع المسؤولين والوزراء الليبيين والجهات الليبية الرسمية ذات الاختصاص، بهدف توفير أفضل شروط الإقامة لها، وتقديم الخدمات على الأصعدة كافة.

وذكر أن السفارة تتابع عملية تسهيل إجراءات دخول المواطنين الفلسطينيين الى ليبيا، بما في ذلك حملة جواز السفر الدبلوماسي.

وأعرب عن تقدير دولة فلسطين للمواقف الليبية الداعمة لحقوق شعبنا، ولجميع التسهيلات التي تقدمها للجالية الفلسطينية.