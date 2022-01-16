الشيباني: لن نعير اهتماما لتوجيهات “ستيفاني”

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن ستيفاني وليامز مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة تطلع على الشأن الليبي وتقدم تقارير ومقترحات لإيجاد حلول، أما أن تفرض توجيهات لنا فلن نعير لها أي اهتمام.

وقال الشيباني في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا بانوراما”، الموالية للمليشيات المسلحة، إن “لجنة خارطة الطريق البرلمانية ليس لها علاقة بالانتخابات، ويوم الاثنين مجلس النواب سيوجه مذكرة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات بأن يخاطبنا لموعد الانتخابات وهل المفوضية قادرة على إجراء الانتخابات في 24 يناير الجاري، أم لا ، بصفة رسمية”.

وشدد على ضرورة أن توضح المفوضية لمجلس النواب الظروف التي تمنعها في عقد الانتخابات في الموعد الذي حددته، وتذكر الأسباب والمطلوب عمله من قبل البرلمان لمعالجة هذه الأسباب”.

وأضاف أن لجنة خارطة الطريق ستقدم في الجلسة المقبلة مشروعها فيما نوافقت عليه مع الأطراف المعنية وتقدم مقترحاتها والمجلس سيناقش ذلك.