الروياتي: من حق مجلس النواب إقالة الحكومة

استبعد أحمد الروياتي مستشار المرشح الرئاسي فتحي باشاغا أن يكون لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح دور في مقترح تغيير اسلطة الحالية الذي طرحه عدد من النواب، قائلا إنه عاد إلى منصبه قبل أيام وهذه التسريبات سيقت ذلك.

ورأى الروياتي في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات، أن خارطة الطريق التي تعد اليوم جاءت لمحاولة علاج ماحصل، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي غير مدستر ومن أوجدوه هم الآن خارج معادلة التنصيب.

وأشار الروياتي الذي تقدمة القنوات الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان على أنه محلل سياسي إلى أن أكثر من 15 عضوا من لجنة الـ75 تقلدوا مناصب ولم يعد يصلحون للحيادية في معالجة الاتفاق السياسي.

وذكر أن القوانين الدستورية في جميع دول العالم تعطي الحق للبرلمان في ترسيم المشهد السياسي وإقالة الحكومة، لافتا إلى أن هذا منصوص عليه في الاتفاق العمومي في تونس وأيضا في الإعلان الدستوري منذ 2012.

ونوه الروياتي إلى أن الحكومة لم تقدم شيئا ليتم دعمها وأن إقالتها من عدمه سواء.