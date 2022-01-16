“التضامن الاجتماعي”: منحة الأولاد ستصرف خلال أيام وما ينشر عن امتناعنا شائعات

طمأنت وزارة الشؤون الاجتماعية المواطنين والمواطنات بأن منحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة للربع الأخير من العام 2021م ستكون في حساباتهم الأيام القريبة المقبلة، بحسب إيجاز صحفي .

وقالت الوزارة في الإيجاز الصحفي، ضمن مبادرة عودة الحياة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وبدعم ومساندة مستمرة وجهد غير مسبوق من وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني تطمئن وزارة الشؤون الاجتماعية كافة السادة المواطنين والمواطنات بأن منحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة للربع الاخير من العام 2021م ستكون في حسابات المستحقين لها خلال الأيام القليلة القادمة .

وتابعت الوزارة، العمل شارف على الانتهاء على ضمان إدراج أكبر عدد من الواقعات وعدد المستفيدين بما يحقق التقليل من الملاحق و التظلمات .

وتفند الوزارة ما ينشر عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعية من إشاعات مغرضة و أخبار كاذبة حول امتناع الوزارة عن صرف منحة الأولاد للربع الأخير من العام 2021م ، منبهة كافة المواطنين بعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والمفبركة .